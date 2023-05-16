В Петербурге арестовали полицейского, обвиняемого в педофильских преступлениях

Невский районный суд Петербурга отправил под стражу сотрудника МВД Романа Божиенко, обвиняемого в целом ряде преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, заседание прошло в закрытом режиме. В следственном изоляторе арестант пробудет как минимум до 14 июля.

Фигуранту инкриминируют совершение развратных действий (ст. 135 УК), изнасилование (ст. 131 УК) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). Свой вины он не признал и просил о более мягкой предварительной мере.

Божиенко работает воспитателем в петербургском центре временного содержания (ЦВС) для несовершеннолетних правонарушителей. По версии силовиков, преступления совершались в отношении 14-летней девочки, которая и пожаловалась правоохранителям на их коллегу.