"Символ поддержки наших воинов": Памфилова представила логотип ЕДГ с V-символикой

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова продемонстрировала во время обучающего семинара для пресс-служб региональных ИК новый логотип для грядущего Единого дня голосования (ЕДГ): там, кроме надписи, имеется латинская литера V. Сообщение приведено в Telegram-канале ЦИК.

"На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага - как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию", - поделилась Памфилова, выразив надежду, что новый логотип будет использован в региональных избиркомах.

Напомним, в 2023 году в ряде субъектов РФ пройдут выборы, которые намечены на Единый день голосования 10 сентября.

Следует добавить также, что ранее профильный комитет Госдумы поддержал поправки в законодательство о выборах, касающиеся особенностей их проведения в условиях военного положения и вводящих ряд иных мер.