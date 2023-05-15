Госдума рассмотрит поправки в законодательство о выборах

Поправки в избирательное законодательство дошли до комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сообщили 15 мая "Ведомости". Законопроект вносит изменения в правила проведения выборов при режиме военного положения, однако также он содержит положения, касающиеся иных аспектов избирательных кампаний.

Подлинность поправок изданию подтвердили источники в Госдуме. Депутаты предлагают изменить название статьи 10.1 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Предполагается, что теперь статья будет касаться проведения выборов не только в случае режима повышенной готовности и ЧС, но также и при военном положении. Так, в последнем случае глава региона должен обратиться в Центризбирком с предложением о проведении выборов. ЦИК предстоит определиться с тем, возможно ли это, и дать ответ.

Ко второму чтению в законопроект внесли ряд поправок в избирательное законодательство. Так, парламентарии предлагают разрешить выделение средств из муниципальных и региональных бюджетов на проведение выборов в федеральные органы госвласти и выборов президента страны.

В случае с региональными выборами предполагается возможность создания избирательных участков за пределами субъекта, как это было на выборах губернатора Петербурга в 2019 году. "Фактически это филиалы УИК одного региона в других регионах. Кандидатам и партиям контролировать такие участки крайне сложно", — заявил "Ведомостям" электоральный эксперт Григорий Мельконьянц.

Законотворцы намерены установить величину минимального пожертвования на проведение избирательной кампании в размере 3% от размера МРОТ в пересчете на одного жителя страны. Также авторы поправок хотят запретить кандидатам вести агитацию при помощи сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Как предположил в беседе с изданием юрист Олег Захаров, речь здесь может идти, например, о заблокированных в стране социальных сетях Facebook** и Instagram**.

Кроме того, в проекте имеется предложение разрешить применение списков избирателей в электронном виде, заверенных электронными подписями председателя и секретаря избирательной комиссии. Комментируя это положение, Мельконьянц отметил, что это может усложнить наблюдение за выборами. "Информация, по сути, переводится в электронный вид, а виртуального контроля пока не существует", — заявил он.

На прошлой неделе сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР) обратилась к председателю ЦИК Элле Памфиловой с предложением отменить трехдневное голосование и вернуться к проведению выборов в один день. При этом она сослалась на заявление Всемирной организации здравоохранения, отменившей чрезвычайную ситуацию, введенную из-за пандемии коронавируса. В ответ сенатор Сергей Перминов ("Единая Россия") заявил о том, что трехдневное голосование отменять не нужно и, наоборот, его следует узаконить.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена