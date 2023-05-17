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Новости 11:50

Петербургские электрички вновь задерживались из-за горевшего релейного шкафа

фото ЗакС политика Петербургские электрички вновь задерживались из-за горевшего релейного шкафа

В электропоезде, следовавшем утром 17 мая из Мельничного ручья в Ржевку, произошло возгорание релейного шкафа, информирует пресс-служба Октябрьской железной дороги. Предварительно, его могли поджечь.

Ввиду инцидента ряду электричек пришлось задержаться на период до 10 минут по направлениям от Петрокрепости и Мельничного Ручья до Петербурга и от Петербурга до Кирпичного Завода.

Напомним, что ранее курсанта из Петербурга отправили под арест по делу о поджоге релейного шкафа в поезде на Финляндском направлении.


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