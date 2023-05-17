Из-за коррупционных нарушений лишился должности соразработчик вакцины "ЭпиВакКорона"

Представители Роспотребнадзора рассказали об увольнении гендиректора научного центра "Вектор" Рината Максютова и причинах этого кадрового решения.

Роспотребнадзор, которому подведомственен центр, нашел в деятельности Максютова признаки нарушения закона о противодействии коррупции. Кроме того, ученый был замечен в конфликте интересов, передает "Интерфакс".

По словам сотрудников ведомства, были "проведены мероприятия по пресечению выявленных фактов".

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" выпускает вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона". Максютов, трудившийся в учреждении двадцать последних лет, был одним из его разработчиков. В прошлом году эффективность "ЭпиВакКороны" оценили в два процента.