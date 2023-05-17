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Новости 14:21

Прокуроры проверяют в Европейском университете выпускные работы магистров и аспирантов

фото ЗакС политика Прокуроры проверяют в Европейском университете выпускные работы магистров и аспирантов

Сотрудники петербургской прокуратуры пришли в Европейский университет с целью изучить исполнение законодательства об образовании, передаёт "Фонтанка".

"Комиссия проверяет документацию по учебному процессу, в том числе — выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов", — поделились в вузе.

Проверка проводится в выездном формате, занятия в университете не отменяли.

О приезде "ревизоров" в Европейский университет стало известно ранее в среду, 17 мая. Сообщалось, что вместе с правоохранителями вуз посетили сотрудники Рособрнадзора. Появлялась также информация о том, что визит прокуратуры якобы может быть связан с законодательством об экстремизме.


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