В Петербурге обвиняемого в нападении на полицию и оскорблении чувств верующих оштрафовали из-за ДТП

Мировой судья в Петербурге признал уроженца Азербайджана Интигама Алиева виновным в выезде на встречную полосу (ч.4 ст.12.15 КоАП) и оштрафовал на 5 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Свою вину нарушитель признал.

Административное дело Алиева примечательно тем, что он параллельно преследуется по двум уголовным статьям: об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) и о нападении на полицейского (ст. 318 УК). На заседание его доставили из СИЗО.

И административный протокол, и оба уголовных дела относятся к одному дню 23 марта. Тем вечером он столкнулся на дороге с другим автомобилистом и публично нелицеприятно выразился в адрес целой социальной и религиозной группы. При последующем задержании Алиев оказал активное сопротивление силовикам.