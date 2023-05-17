Блогера Ивлееву проверяют на предмет неуплаты налогов

Российские правоохранители заинтересовались бизнесом блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, о чем пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в правительстве. Силовиков волнует возможная неуплата налогов со стороны принадлежавшего знаменитости рекламного агентства "Ивлеева продакшн". На прошлой неделе МВД запросило у компании налоговую отчетность.

Согласно открытым данным, годовой доход организации составил 122 млн рублей. Известно также, что в феврале нынешнего года ООО перешло от Ивлеевой к Анне Самаковой.

Два агентства, сотрудничающих с бывшей компанией блогера, подтвердили, что им приходили запросы о сделках с Ивлеевой, присланные Федеральной налоговой службой.

Отметим, что в конце февраля по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК) почти на миллиард рублей под домашний арест поместили блогера Елену Блиновскую.

фото: Настя Ивлеева / YouTube (скриншот)