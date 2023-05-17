Пиотровский: Туристы из Китая возвращаются к нам

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что турпоток в Петербурге восстановился на 77% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

"Туристы из Китая возвращаются к нам. Их уже можно видеть сегодня на улицах города. Их пока не так много, но когда они вернутся в полном объеме, я думаю, что туристов будет больше, чем в 2019 году", - заявил Пиотровский во время прямого эфира Центра управления регионом.

Чиновник также отметил, что в 2022 году Петербург посетили 8 млн человек. По его словам, при таком показатели туристическая инфраструктура чувствует себя неплохо.