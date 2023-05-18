ЗакС предварительно согласился расширить причины для социальных выплат за снос гаражей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 18 мая приняли в первом чтении изменения в закон о выплатах владельцам гаражей. Документ в парламент внес губернатор.

Согласно проекту закона, расширяется понятие "инвестиционный проект" – теперь в него входят и концессионные соглашения. Это позволит выплачивать компенсации за снос гаражей, если они мешают реализации проекта государственно-частного характера, пояснил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

В ЗакСе он заявил, что изменения помогут снизить социальную напряженность. Сухенко отметил, что проект закона имеет обратную силу и будет распространяться на гаражи, снесенные с 1 июля 2008 года.

Деньги на компенсации пойдут из бюджета города, добавил Сухенко. Он уточнил, что сумма выплаты будет определяться в зависимости от типа гаража. В среднем это около 87 тысяч рублей, добавил представитель губернатора в ЗакСе. Ряд депутатов не устроила сумма выплаты или способ ее определения. Глава фракции КПРФ Роман Кононенко отметил, что 87 тысяч рублей за снос кирпичного гаража – это недостаточная сумма.

Сухенко на это заявил, что указанная сумма – это не компенсация стоимости гаража, а социальная выплата. По его словам, это "акт доброй воли города".

- Это движимое имущество. Вы можете как эти металлические листы, так и бетонные плиты вывести и собрать этот гараж, его не обязательно сносить. Можно продать эти материалы. То есть данная выплата не компенсирует стоимость гаража и не претендует на то, что мы возмещаем гражданину стоимость покупки места парковочного в каких-то объектах вблизи места его проживания, - сказал Сухенко.

Депутат Андрей Алескеров заявил, что не все материалы можно будет повторно использовать для создания нового гаража. Кроме этого, рыночная стоимость гаража сейчас составляет более 800 тысяч рублей, добавил парламентарий. Средняя сумма компенсации должна отталкиваться от рыночной, считает Алескеров.

Большинство депутатов – 43 человека – одобрили документ в первом чтении. Сухенко предложил подавать поправки до пятницы, но парламентарии попросили дать им неделю. Представитель губернатора согласился.

София Саттарова