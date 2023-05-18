ЗакС намерен установить возможность приостановления гражданской службы для прохождения военной

Парламент Петербурга 18 мая в первом чтении одобрил изменения в закон о государственной гражданской службе в городе. Документ подготовили в комитете по законодательству Заксобрания.

Проектом предлагается изменить название одной из статей закона, в которой прописан порядок поступления и прекращения гражданской службы. В новой версии добавляются слова о приостановке и возобновлении службы.

Также включается новая норма о том, что порядок приостановки и возобновления устанавливаются федеральным законом о системе государственной службы. Для соответствия этому документу и решено исправить петербургскую бумагу, уточнил глава комитета по законодательству парламента Всеволод Беликов.

По его словам, комитет уверен, что документ повысит защищенность гражданских служащих. Теперь граждане, заключив контракт на военную службу, смогут приостановить свою гражданскую службу, рассказал Беликов.

- Теперь, поступив на службу в славные ряды Вооруженных Сил Российской Федерации по мобилизации, или заключив контракт на прохождение [военной] службы, или в рамках договора на добровольное содействие вооруженным силам, государственный служащий с момента заключения такого договора или контракта приостанавливает службу. Однако за ним сохраняется право возвращения на государственную службу после прекращения оснований данного правового статуса участника Вооруженных Сил, - рассказал Беликов.

Он добавил, что человеку дается три месяца для принятия решения. При этом стаж работы сохраняется, уточнил депутат. За документ проголосовали 45 парламентариев.

София Саттарова