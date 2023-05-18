Из петербургского Пулково увеличат количество рейсов в Китай

Аэропорт Пулково сообщил об увеличении количества рейсов, следующих в Китай, информирует пресс-служба воздушной гавани.

Так, с 31 марта добавят рейсов в Пекин, а в июне самолёты компании Sichuan Airlines будут летать в Чэнду по четвергам и субботам. Соответственно, еженедельно из Северной столицы в Китай станут выполнять по 8 рейсов.

Перелёты в Пекин будет осуществлять авиакомпания Hainan Airlines.

Добавим также, накануне вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что в город на Неве на фоне прекращения пандемии COVID-19 стали возвращаться туристы из Китая.