ВС: Сдача в плен ради перехода на сторону противника рассматривается как госизмена

Сдача в плен с целью перехода на сторону противника для борьбы с Россией квалифицируется как государственная измена (ст. 275 УК РФ), сообщили 18 мая "Ведомости" со ссылкой на решение Пленума Верховного суда.

При наличии сведений о том, что военнослужащий сдался в плен именно с целью противостояния России в составе армии иностранного государства, "содеянное подлежит оценке только как государственная измена в виде перехода на сторону противника", говорится в решении суда.

В ВС отметили, что дело по статье о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1 УК РФ) может быть возбуждено лишь в случае отсутствия признаков госизмены. Состав преступления при этом образуется, если военнослужащий сдался добровольно и сознательно "при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен".

Статья о наказании за добровольную сдачу в плен появилась в Уголовном кодексе в конце сентября, после того как соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Военнослужащим грозит за это заключение сроком от трех до десяти лет.