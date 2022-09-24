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Новости 16:10

Путин подписал закон о сроках за дезертирство, мародерство и сдачу в плен

фото ЗакС политика Путин подписал закон о сроках за дезертирство, мародерство и сдачу в плен

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий понятия "военное положение", "военное время" и "мобилизация", а также длительные сроки заключения за преступления, связанные с воинской обязанностью. Закон опубликован на сайте Кремля.

Документ представляет собой поправки в Уголовный кодекс и 151-ю статью Уголовно-процессуального кодекса. Депутаты Госдумы единогласно приняли его во втором и третьем чтении в беспрецедентно короткие сроки (за три минуты) без единого вопроса, уточнения или комментария. Заседание состоялось 20 сентября, за день до объявления частичной мобилизации. Характерно, что в день принятия инициативы сенатор Ольга Ковитиди отрицала связь документа с гипотетической мобилизацией.

Согласно документу, добровольная сдача в плен и дезертирство караются сроком до десяти лет заключения, а мародерство - сроком до пятнадцати лет.


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