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Новости 12:59

Прокурор затребовал назначить Ройзману* штраф по делу о дискредитации армии

фото ЗакС политика Прокурор затребовал назначить Ройзману* штраф по делу о дискредитации армии

В ходе заседания в Октябрьском районном суде Екатеринбурга представитель прокуратуры попросил назначить штраф экс-мэру города Евгению Ройзману* по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщил портал E1.ru в трансляции с заседания. Сумма взыскания должна составить 260 тысяч рублей.

В ходе заседания прокурор ходатайствовал о назначении оппозиционеру штрафа в размере 280 тысяч рублей. С учетом смягчающих обстоятельств величина взыскания должна уменьшиться до 260 тысяч рублей.

Уголовное дело против Ройзмана* было возбуждено в конце августа 2022 года из-за высказываний, прозвучавших в его YouTube-канале. Рассмотрение дела в суде началось в конце апреля, Ройзман* тогда сказал, что не признает вины.

Максимальное наказание по вменяемой политику статье предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов


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