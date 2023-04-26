Ройзман* в суде не признал вину в дискредитации армии

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* не признал вину во вменяемой ему дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК РФ), сообщил 26 апреля "Интерфакс" из здания Октябрьского районного суда города. В среду здесь началось рассмотрение дела, возбужденного против политика.

"Все риски понятны, статья до трех лет. Настроение нормальное. Я же все понимаю", — заявил Ройзман* перед заседанием суда.

В ходе заседания политик повторил, что не признает себя виновным.

О возбуждении уголовного дела против Ройзмана* стало известно в конце августа прошлого года, суд назначил ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Политику вменяют высказывания, сделанные в эфире его YouTube-канала в ответ на вопросы подписчиков.

Также в среду "Интерфакс" сообщил, что защита Ройзмана* обжаловала решение суда о его административном аресте по делу о демонстрации экстремистской символики. Политик провел 14 суток в спецприемнике из-за репоста во "ВКонтакте", при этом, по его собственным словам, у него никогда не было аккаунта в этой соцсети.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов