Ройзман* вышел из спецприемника после ареста за демонстрацию экстремистской символики

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел из спецприемника после 14 дней административного ареста за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщило ТАСС 30 марта. На выходе политика встречали аплодисментами журналисты и сочувствующие люди.

На улице Ройзман* пообщался со сторонниками, после чего сел в автомобиль и уехал. Среди прочего он успел порассуждать о возбужденном против него уголовном деле о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). "Я до конца не понимаю, в чем меня обвиняют. Я признаю событие, все, что я говорил, я говорил. Но в чем криминал, я не понимаю", — заявил он корреспонденту ТАСС.

Административный арест Ройзману* был назначен в середине марта из-за публикации во "ВКонтакте" из-за репоста записи ФБК**. Сам бывший мэр утверждает, что никогда даже не был зарегистрирован в этой соцсети.

Накануне стало известно о том, что материалы уголовного дела против Ройзмана* поступили в суд. Само дело было возбуждено из-за стрима на YouTube, проведенного политиком прошлым летом.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.