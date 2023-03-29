Дело против Ройзмана* поступило в суд

Материалы дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), возбужденного в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, поступили в суд, рассказал его адвокат Владислав Идамжапов.

"Я подтверждаю, что дело передано в Октябрьский районный суд [Екатеринбурга]", — сообщил Идамжапов ТАСС.

Ранее адвокат высказывал мнение, что возможная передача дела в Москву была бы незаконной. "Следователи указали место совершения деяния - Октябрьский район Екатеринбурга. Поэтому абсолютно правильно, что дело направлено в этот суд", — говорил он.

Днем ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ройзмана*. Дело возбуждено из-за стрима на YouTube, проведенного политиком прошлым летом. До этого его несколько раз штрафовали по протоколам о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В середине марта суд назначил Ройзману* административный арест по делу о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) во "ВКонтакте". При этом оппозиционер утверждает, что никогда не был зарегистрирован в этой соцсети.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов