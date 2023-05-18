Госдума приняла закон о выборах в условиях военного положения

Депутаты Государственной думы приняли 18 мая закон, регламентирующий проведение выборов в регионах, где было объявлено военное положение. О внесении соответствующих поправок ко второму чтению проекта ранее сообщил сенатор Андрей Клишас.

Согласно принятому закону, выборы могут проводиться в условиях военного положения при условии получения согласия от ФСБ и Минобороны. При этом голосование может проводиться как во всем регионе, так и на определенном его участке.

Документ также предполагает возможность административного ареста граждан на 30 суток "в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента" в регионе, где было введено военное положение. Кроме того, в тексте содержится положение о "принудительном и контролируемом" перемещении граждан с территорий, где было введено военное положение, на менее опасные участки.