В Госдуму внесли поправки к закону о военном положении

Группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение Государственной думы поправки к закону "О военном положении", рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Изменения касаются выборов в условиях военного положения и ряда иных аспектов.

Согласно предложенным поправкам, в случае введения военного положения на определенной территории выборы и референдумы не проводятся за исключением случаев, когда на это получено согласие ФСБ и Минобороны. В последнем случае голосование может быть разрешено как на всей территории, так и на некоторой ее части.

Помимо этого поправки содержат ряд положений, не связанных с процедурой голосования. Так, авторы проекта предлагают разрешить на основании указов президента административное задержание на срок до 30 суток за нарушение установленных запретов и ограничений, введенных в связи с военным положением. Кроме того, законотворцы хотят позволить "принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено", поведал Клишас.

Авторами инициативы, помимо непосредственно Клишаса, выступили сенатор Владимир Полетаев, депутаты Дмитрий Вяткин, Павел Крашенинников и другие.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал поправки в законодательство о выборах, касающиеся особенностей их проведения в условиях военного положения и вводящих ряд иных мер.