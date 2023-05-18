Госстройнадзор высказался о начале работ по сносу дома Басевича

Все работы, проводимые по дому Басевича, расположенном на Большой Пушкарской улице, легитимны: застройщику выдали разрешительную документацию, которая позволяет ему приступить к демонтажу конструкций здания, поделились с "Фонтанкой" в Госстройнадзоре Петербурга.

"Судом сняты обеспечительные меры защиты. Застройщик вправе приступить к работам на объекте в соответствии с выданным разрешением на строительство. Проектной документацией предусмотрены демонтажные работы", — уведомили в Госстройнадзоре.

В свою очередь в комитете по строительству в разговоре с изданием эту информацию также подтвердили.

"Подрядчик работает в рамках действующего контракта. Все обеспечительные меры сняты", — сказали в комстрое.

О том, что на территории дома Басевича начала действовать крупная строительная техника, сообщил ранее 18 мая градозащитный проект "Живой Город".

На месте дома 1912 года постройки должны возвести апартаменты для сотрудников академии танца Бориса Эйфмана.