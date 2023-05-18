"Живой город" сообщил о начале сноса дома Басевича

Градозащитное объединение "Живой город" сигнализировало о начале сноса дома Басевича на Петроградской стороне. Информация об этом опубликована в Telegram-канале сообщества.

По словам активистов, днём ранее, 17 мая, Городской суд Петербурга вновь отказался накладывать меры предварительной защиты на объект.

Градозащитники считают, что разрешение на снос исторического здания 1912 года постройки было получено компанией Setl Group незаконно. На месте дома должны возвести апартаменты для сотрудников академии танца Бориса Эйфмана.

Активисты борются за сохранение дома Басевича, начиная с 2020 года. Здание с момента консервации постоянно приходит в упадок, в нём нередко случались пожары.

В марте КГИОП отказался включать доходный дом в перечень выявленных объектов культнаследия. До этого рабочие уничтожили расположенный по соседству сквер. Ранее Заксобрание решило присвоить застройщику статус почётного мецената города.