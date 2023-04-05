ЗакС присвоил застройщику Setl Group звание почетного мецената Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 5 апреля проголосовали за присвоение звания "Почетный меценат Санкт-Петербурга" строительной компании Setl Group, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Об этом просила Петербургская Федерация дзюдо, которую возглавляет сын тренера президента Владимира Путина Михаил Рахлин.

Рахлин в своем обращении к спикеру Заксобрания Александру Бельскому указал, что холдинг Setl Group жертвует на благотворительные цели миллионы рублей. Среди них поддержка благотворительного фонда "Детский хоспис", содействие некоммерческой организации "Виктория-Питер" в проведении футбольных турниров среди детей-сирот, а также сохранение объекта культурного наследия Воскресенского Новодевичьего Монастыря и другие.

В письме говорится, что вся помощь холдинга в сохранении культурных ценностей и развитии культуры, образования и искусства составляет не менее 22 млн рублей. Комитеты парламента рекомендовали поддержать инициативу Федерации дзюдо.

Градозащитное сообщество Петербурга не раз критиковало Setl Group из-за планов строительства новой недвижимости на месте исторических зданий. Например, в планах застройщика провести реконструкцию доходного дома Басевича в Петроградском районе, которая подразумевает практически полный снос дома 1912 года постройки. Активисты проводили пикеты с критикой в адрес компании.

Напомним, положение о почетных меценатах было принято петербургским парламентом в 2015 году, но первый титул присвоили только в 2020 году. Его получил девелопер Вячеслав Заренков, основатель строительного холдинга "Эталон". В 2021 году депутаты решили не определять почетного мецената, а в 2022 году им признали благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича.

Обладатели почетного звания могут рассчитывать на установку памятных досок на объектах, которым оказывается поддержка, с отметкой о жертвователях. Ежегодно можно присваивать не более двух званий. Объем безвозмездной поддержки от претендента должен превышать 10 млн рублей.

Константин Леньков