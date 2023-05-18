Бастрыкина заинтересовали жалобы жителей ЖК в Шушарах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин приказал провести проверку сообщений о нарушении прав жителей ЖК "Волна", расположенного в Шушарах. Жильцы комплекса привлекли внимание руководителя ведомства с помощью комментариев в социальных сетях, сообщили на странице приемной Бастрыкина "ВКонтакте".

В сообщении указано, что застройщик "Дальпитерстрой" мог неправомерно внести изменения в проект жилого комплекса. В частности, вместо парковки закрытого типа на прилегающей к домам территории с 2017 года находится автомойка, зона разгрузки гипермаркета и торговые палатки. По словам авторов обращений, обслуживающая компания взимает плату за содержание домов и благоустройство территорий в полном объеме.

Бастрыкин поручил и.о. начальника петербургского СК Олегу Бобкову доложить о результатах проверки.

Ранее глава СК лично решил посетить стройку на территории северного намыва Васильевского острова, но ему помешали местные охранники. Позже Бастрыкин поручил возбудить несколько уголовных дел, но часть из них была отменена прокуратурой. Бастрыкина это не остановило и он приказал возбудить дела повторно.

Константин Леньков