Тверич задержан в Петербурге по делу о реабилитации нацизма

В Петербурге полиция задержала 54-летнего жителя Тверской области по подозрению в реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), сообщили 18 мая в пресс-службе ГУ МВД. Само задержание произошло днем ранее в одной из квартир дома № 11 по Тучкову переулку.

По версии следствия, находясь в Кировском районе Ленобласти, гражданин разместил в соцсети "комментарии с элементами дискредитации и фальсификации, отрицающие события исторической реальности". При сочинении комментариев он якобы имел умысел на реабилитацию нацизма, полагают силовики.

Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в интернете. При обыске у задержанного были изъяты два мобильных телефона и ноутбук. Сам гражданин отпущен под подписку о невыезде.

Ранее стало известно о том, что подпиской о невыезде были ограничены фигуранты дела о призывах к терроризму в Telegram-чатах.