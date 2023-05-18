"Фонтанка": Три человека в Петербурге оказались под подпиской о невыезде по делу о призывах к терроризму

Студент Политехнического университета Петра Великого и две девушки были задержаны накануне в Петербурге и Мурино, сообщила 18 мая "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Задержания происходили в рамках возбужденного минувшей осенью уголовного дела о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ) и массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ).

Обыски по делу проводили оперативники центра "Э" совместно с сотрудниками УФСБ и спецполком полиции из-за текстов в пяти Telegram-чатов. По версии следствия, 19-летний студент Политеха администрировал четыре чата, в которых якобы появлялись сообщения с противозаконным содержанием. Ему и 22-летней уроженке Архангельской области вменили призывы к терроризму и массовым беспорядкам. Дело о призывах к терроризму также было возбуждено в отношении 21-летней петербурженки.

Как сообщило издание, молодых людей ограничили подпиской о невыезде.

Накануне стало известно об обыске у активистки Дарьи Наранович и ее мужа в связи с сообщениями в Telegram-чатах.

Ранее в Петербурге ФСБ вынесла официальное предостережение местному жителю за попытку попасть в ряды ВСУ.