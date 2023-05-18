Петербургский суд зарегистрировал дело "Юлмарта"

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении совладельцев "Юлмарта" и ряда иных фигурантов дела о хищении кредитов Сбербанка, сообщила 18 мая объединенная пресс-служба городских судов. Материалы дела насчитывают 190 томов, к производству они пока не приняты.

Совладельцев "Юлмарта" Дмитрия Костыгина и Августа Мейера обвиняют в трех эпизодах мошенничества организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Супруге последнего Инне Мейер и другой фигурантке Елене Стрельцовой предъявлены обвинения в трех эпизодах пособничества в мошенничестве (ч. 5 ст. 33 —ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также по двум эпизодам дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проходят экс-гендиректор "Юлмарта" Сергей Федоринов и бывший директор по развитию Владимир Шонуров.

Согласно материалам дела, "Юлмарт" получил от Сбербанка кредиты 2,4 миллиарда рублей. Следствие полагает, что в дальнейшем средства были похищены. "Производство по ним прекращено 01.11.2022 ввиду возмещения ущерба", — отметили в судебной пресс-службе.

Костыгин был задержан в октябре 2017 года. Задержание четы Мейеров произошло в декабре 2021 года.