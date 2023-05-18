В России может появиться арабский аналог шведской IKEA

Арабская сеть Home Box, продающая аналоги товаров шведской IKEA, рассматривает вариант открытия в России своего первого магазина, поделился в ходе форума Mallpic вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан, передаёт РИА Новости.

На данном этапе представители арабской компании выстраивают диалог с российскими инвесторами.

"В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года", - заявил Шабан.

Сеть Home Box, помимо Москвы, в скором времени может появиться и в других российских городах-миллионников. Всего, по словам Шабана, речь идёт об открытии до 20 магазинов в течение ближайших пяти лет.

Предварительно, открытие одного магазина оценивается в 2,5 млн долларов.

Рассказал вице-президент и о том, какие будут цены в арабской "IKEA".

"Что касается ценовой политики, то она будет низкой. Если говорить о России, то цены будут примерно такими, как были в IKEA", - заключил Шабан.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге хотят открыть белорусский "аналог IKEA".