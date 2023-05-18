Смольный пригласил студентов на стажировку

Правительство Петербурга позвало студентов и выпускников вузов пройти стажировку "Открытый Смольный". По сообщению пресс-службы губернатора, заявки от желающих принимаются до 21 мая.

Курировать стажировку будет комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Участникам расскажут об формировании молодежной политики в Петербурге, об активно развивающихся направлениях работы и о ряде других вопросов. По итогам мероприятия они разработают и представят свой проект.

В Смольном отметили, что самые активные участники смогут претендовать на возможность получения работы в сфере молодежной политики. "Петербургу нужна талантливая молодежь", — прокомментировал начинание Александр Беглов.

Для участия в отборе кандидатам следует представить эссе на тему "Популяризация городских проектов для молодёжи: лучшие практики, новые методы продвижения" и отправить его вместе с анкетой. Из числа присланных заявок жюри отберет 10, авторы которых будут приглашены в Смольный 30 мая.

Ранее Смольный приглашал студентов и выпускников на стажировку под опекой комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.