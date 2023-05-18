Российская "дочка" Google попросила московский суд о снятии ареста со своего имущества

Российское подразделение Google обратилось в Арбитражный суд Москвы с четырьмя исками о снятии наложенного ранее ареста на средства и имущество компании, сообщил 18 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В поданных исках компания просит суд "признать незаконным постановление об отказе в удовлетворении заявления в ФССП о снятии ареста с денежных средств и имущества ООО "Гугл"", приводит информагентство сообщение судебной пресс-службы.

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов назвал Google "самым большим должником" из числа интернет-ресурсов. Как заявил он "Интерфаксу", общая сумма задолженности компании перед российской стороной достигает 30 миллиардов рублей, однако значительная часть денег была взыскана.

В прошлом году суды неоднократно выносили решения об аресте имущества и средств ООО "Гугл" по искам российских телекомпаний, таких как ВГТРК, НТВ и другие. Например, в середине сентября Арбитражный суд Москвы арестовал имущества IT-гиганта на один миллиард рублей по иску "Дума ТВ" из-за блокировки YouTube-канала.

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