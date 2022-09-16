В Москве суд арестовал счета и имущество Google на один миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы принял решение арестовать счета и имущество ООО "Гугл" (российская дочка Google) на общую сумму в один миллиард рублей по иску "Дума ТВ", сообщил 16 сентября депутат Александр Хинштейн.

По рассказу парламентария, причиной обращения "Дума ТВ" в суд послужила блокировка YouTube-канала парламентского телевидения, произошедшая в апреле. "И вот — первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на один миллиард", — написал депутат в своем Telegram-канале.

По сообщению Хинштейна, основное судебное заседание по иску состоится 19 октября. "Верю в победу", — добавил он.

Ранее Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в ООО "Гугл" в связи с поданным компанией заявлением о банкротстве.

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