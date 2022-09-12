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Новости 17:23

Суд в Москве ввел в российской "дочке" Google процедуру наблюдения по делу о банкротстве

фото ЗакС политика Суд в Москве ввел в российской "дочке" Google процедуру наблюдения по делу о банкротстве

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ООО "Гугл" (дочерней компании Google) о собственном банкротстве, пишет 12 сентября "Интерфакс". Согласно решению суда, в отношении компании вводится процедура наблюдения.

О подаче ООО "Гугл" заявления о банкротстве стало известно во второй половине июня. До этого Арбитражный суд Москвы в очередной раз арестовал имущество компании на сумму в 500 миллионов рублей — тогда это произошло в качестве обеспечительной меры по иску Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) к американской компании Google LLC и связанными с ней российской и ирландскими фирмами.

На прошлой неделе Таганский суд Москвы оставил в силе решение мирового судьи о взыскании с Google оборотного штрафа в размере 21,77 миллиарда рублей.

Фото: pixabay


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