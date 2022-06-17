Российская "дочка" Google подала в суд заявление о банкротстве

Базирующееся в России подразделение компании Google обратилось в суд с заявлением о банкротстве, следует из информации, опубликованной в пятницу, 17 июня, в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Иск ООО "Гугл" был зарегистрирован судом днём ранее. Дата рассмотрения на данный момент не выбрана.

Ранее, напомним, суд в Москве арестовал полмиллиарда на счетах "дочки" Google по иску ВГТРК.

Не так давно аналогичные меры применялись в рамках исков против компании, поданных в связи с блокировками YouTube-каналов НТВ, "Звезды", RT, "360" и "ГПМ Развлекательное телевидение". В конце мая суд арестовал у "дочки" Google один миллиард рублей по искам АО "Москва Медиа" (владеет телеканалами "Москва 24" и "Москва Доверие").