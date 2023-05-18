ЗакС и "акт доброй воли" по градостроительству

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В парламенте Петербурга 18 мая снова спорили о том, стоит ли проводить градостроительные обсуждения в интернете. "Единороссы" ничего плохого в онлайн-общении не видят, а "яблочники" хотят обсуждать все очно. Еще парламент поговорил о компенсациям владельцам гаражей, чье имущество надо убрать ради больших строек. Тут вопросы возникли уже к размеру выплат.

Слушания опять в онлайне

Правительство Петербурга решило вновь продлить действие нормы о проведении общественных обсуждений по градостроительным вопросам онлайн - до конца 2023 года. Проект закона внесен в парламент от имени губернатора города Александра Беглова. Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко в начале заседания 18 мая попросил депутатов включить документ в повестку дня - парламент послушался.

Сухенко заявил, что продление нормы необходимо из-за сохранения режима коронавирусных ограничений. Депутат от "Единой России" Алексей Макаров поинтересовался, насколько сложная эпидемиологическая ситуация в городе. Сухенко отметил, что сложности есть, раз ограничения не отменены, и передал возможность ответить на вопрос заместителю председателя комитета по градостроительству и архитектуре Елене Щедровой. Но она решила аргументировать продление онлайн-слушаний не коронавирусом, а санкциями:

- Все особенности осуществления градостроительной деятельности в 2022 году были связаны с тем санкционным давлением, которое было оказано на нашу страну в связи с проведением специальной военной операции. В частности, 58 Федеральный закон - это специальный закон по отношению ко всем остальным законам - установил, что в 2022 году все общественные обсуждения по градостроительной документации проводятся в форме общественных обсуждений и в течение одного месяца.

Эту форму установили в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Общественные обсуждения предусматривают рассмотрение вопроса на градостроительную тему в интернете, в отличии от публичных слушаний, когда люди могут лично прийти и высказать свое мнение.

Именно за последнюю форму выступила фракция "Яблоко". Ее лидер Александр Шишлов заявил, что озвученные ссылки на федеральные нормы - несостоятельны. По его словам, ни в ФЗ-58, ни в постановлении правительства России 2022 года о градостроительной документации не регулируется порядок проведения публичных слушаний. ЗАКС.Ру также не удалось найти эту информацию в указанных бумагах.

- Пора уже заканчивать ограничивать публичные обсуждения, публичные собрания и так далее, вообще возможность людям высказать свою позицию, ковидом, СВО и разными другими причинами, - добавил Шишлов.

На защиту онлайн-обсуждений встал депутат от "Единой России" Валерий Гарнец. По его мнению, эта форма показала свою эффективность.

- Это, действительно, передовое. Это, действительно, современное обсуждение тех или иных законопроектов. Оно исключает различную демагогию. Оно позволяет четко определить те желания, те пожелания, те беспокойства жителей, которые они пытаются донести, - сказал Гарнец.

Эту норму надо поддержать, считает депутат. А вот другое предложение активно обсуждали на комиссии ЗакСа, сообщил Гарнец. Указанная норма законопроекта предлагает исключить из полномочий правительства определение порядка мониторинга того, как исполняются документы по планированию территорий Петербурга. Причина - такой мониторинг не нужен, заявил Сухенко.

- По мнению специалистов, эти вопросы, связанные с мониторингом, с контролем, получают свое отражение в ежегодном отчете об исполнении Генплана. В принципе, есть готовность усилить эти обязательства исполнительной власти по мониторингу и контролю в рамках ежегодных отчетных докладов. Но это задача второго чтения, - рассказал представитель губернатора.

Гарнец высказался за сохранение этого полномочия правительства, потому что, по его словам, в отчетах по Генплану информация представлена узко. Его коллега по партии Наталия Астахова напомнила Сухенко о его обещании исключить во втором чтении норму о прекращении контроля за документами. Чиновник с трибуны это подтвердил.

Шишлов заявил, что "Яблоко" будет голосовать против законопроекта. Судя по итогам волеизъявления парламентариев, к ним присоединился еще один человек. Большинство же документ поддержали - 37 депутатов.

Гаражи под снос

Законопроект о выплатах за снос гаражей в парламент тоже внесен от имени губернатора Беглова. Документ меняет определение "инвестиционного проекта" - в него включают концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве. То есть, если для реализации таких проектов потребуется убрать частные гаражи, их владельцам заплатят из бюджета. Норма имеет обратную силу и будет действовать с 1 июля 2008 года, а размер выплаты будет рассчитываться для каждого гаража в зависимости от его типа.

- По единой методике, которая уже действует и предусмотрена действующим законодательством, составляет в среднем по опыту 87 тысяч 500 рублей. Средства в бюджете города около 54 млн на эти цели заложены, - рассказал представитель губернатора в ЗакСе Сухенко.

Лидер фракции КПРФ в парламенте Роман Кононеко предложил предусмотреть индексацию или увеличение установленной выплаты.

- Что такое 87 тысяч за кирпичный гараж? - поинтересовался депутат.

Сухенко на это заявил, что сумма - не компенсация стоимости гаража, а социальная выплата. Он отметил со ссылкой на законодательство, что гараж - движимое имущество, то есть владелец может его разобрать в одном месте и собрать в другом.

- Надо помнить и понимать, что гражданин строил этот гараж на участке земли, которая предоставлена во временное пользование, и строил его не как стационарное сооружение, хотя зачастую, мы все понимаем, что может быть там и фундамент был и гараж был усиленной конструкции, но это временное сооружение. <...> Поэтому ставить вопрос о полной компенсации не вполне корректно. Надо учитывать, что это просто акт доброй воли города, - сказал Сухенко.

Однако депутаты на этом тему закрывать не захотели. Представитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Алескеров заявил, что вместе с коллегами поддержит законопроект, но важным остается вопрос размера платы. Он отметил, что в законе речь идет все же о компенсации, а не социальной выплате. И ее стоит воспринимать как возмещение потерь и убытков, считает депутат.

- Абсолютно не соглашусь с тем выводом, что повторно можно использовать материалы, из которых сделаны гаражи, кирпич и бетон. Это, как правило, монолитная конструкция, которая не позволяет повторного использования. <...> В целом, данная компенсация сейчас на приобретение аналогичного бокса в непосредственной близости от сносимого кооператива просто невозможна, - заявил Алескеров.

По его словам, на площадках объявлений гаражи сейчас продают за 850 тысяч рублей. Размер компенсации должен отталкиваться от рыночной стоимости гаражей, считает депутат.

Заинтересовались в парламенте и размером очереди на получение денег. Депутат от "Единой России" Андрей Горшечников сообщил, что во время работы прошлого созыва парламента ожидание доходило до трех лет. Заместитель председателя комитета имущественных отношений Мария Мельникова заверила депутата, что очереди нет - заявления на выплату компенсации рассматриваются 20-30 дней.

Несмотря на возникшие вопросы, большинство депутатов поддержали законопроект в первом чтении, но не согласились на небольшой срок поправок. Сухенко предложил дать на это меньше суток - до пятницы. Парламентарии же попросили неделю - представитель губернатора согласился.





















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников