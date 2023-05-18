У бывшего депутата ЗакСа Гуляева провели обыск

Утром в четверг, 18 мая, полиция приходила с обыском к петербургскому политику и депутату ЗакСа третьего созыва Сергею Гуляеву, сообщило издание "Спектр" со ссылкой на его родственников.

Визит силовиков был связан с уголовным делом в отношении эмигрировавшего политика Ильи Пономарева*. Обыски по этому поводу прошли в нескольких регионах России.

В Петербурге уголовный розыск также посетил квартиру главреда сообщества "Ладога.ру" Александра Калинина-Соколенко. В постановлении суда о проведении обыска говорится, что дело в отношении Пономарева* завели по статьям о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Связаться с Гуляевым ЗАКС.Ру не удалось. Несколькими днями ранее он сообщил в соцсетях, что на него написали донос из-за книги "Закат в коричневых тонах", посвященной событиям в Украине.

*Минюст внёс Илью Пономарёва в единый реестр иностранных агентов