У бывшего депутата ЗакСа Гуляева провели обыск

Утром в четверг, 18 мая, полиция приходила с обыском к петербургскому политику и депутату ЗакСа третьего созыва Сергею Гуляеву, сообщило издание "Спектр" со ссылкой на его родственников.
Визит силовиков был связан с уголовным делом в отношении эмигрировавшего политика Ильи Пономарева*. Обыски по этому поводу прошли в нескольких регионах России.
В Петербурге уголовный розыск также посетил квартиру главреда сообщества "Ладога.ру" Александра Калинина-Соколенко. В постановлении суда о проведении обыска говорится, что дело в отношении Пономарева* завели по статьям о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).
Связаться с Гуляевым ЗАКС.Ру не удалось. Несколькими днями ранее он сообщил в соцсетях, что на него написали донос из-за книги "Закат в коричневых тонах", посвященной событиям в Украине.
*Минюст внёс Илью Пономарёва в единый реестр иностранных агентов