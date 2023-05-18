Почти тысяча петербуржцев пожаловались на укусы клещей

В общей сложности 984 человека обратились в медицинские организации Петербурга из-за присасывания клещей в период с 12 по 18 мая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 226 случаях речь идет о несовершеннолетних в возрасте до 17 лет.

Непосредственно в черте города произошло 116 случаев нападения клещей. Чаще всего – в Пушкинском (25), Курортном (23) и Приморском районах (17).

"В указанный период 2023 года зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом и десять случаев заболевания клещевым боррелиозом", - отметили в Роспотребнадзоре.

Двумя днями ранее стало известно о регистрации в стране 69,5 тысяч случаев нападений клещей на россиян.