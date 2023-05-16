Заболеваемость ковидом в России снизилась более чем на четверть за неделю

За прошедшую неделю коронавирусом в России заразились 18,9 тысяч человек, следует из сообщения Роспотребнадзора от 16 мая. Это почти на 28% меньше, чем неделей ранее, преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".

На 15,4% за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, отметили в санитарной службе. В абсолютных цифрах речь идет о более чем 436,6 тысячах случаев, из которых 15% приходится на вирусы гриппа.

"Также обсуждалась ситуация по инфекциям, передающимся клещами. Было отмечено, что зарегистрировано более 69,5 тысяч обращений граждан в связи с укусами клещей", — рассказали в Роспотребнадзоре и добавили о регистрации случаев клещевого энцефалита и болезни Лайма. Петербург и Ленобласть в списке лидеров по обращениям из-за клещей отсутствуют.

Ранее стало известно о том, что с 23 мая данные о заболеваемости коронавирусом будут публиковаться в России еженедельно, а не ежедневно, как сейчас. До этого ВОЗ сообщила о снятии режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. На фоне этого сенатор Елена Афанасьева обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с предложением вернуться к однодневному голосованию на выборах, поскольку причина перехода к трехдневной процедуре исчезла. Предложение раскритиковал сенатор Сергей Перминов.