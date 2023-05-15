Данные о заболеваемости ковидом начнут публиковать в еженедельном режиме

Данные по заболеваемости коронавирусом в России будут публиковаться один раз в неделю по вторникам, а не ежедневно, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с заболеванием от 15 мая. Переход на новую модель информирования состоится 23 мая.

"Правительством РФ принято решение с 23 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 публиковать еженедельно по вторникам", — уведомили в оперштабе.

Согласно официальным данным, за сутки в стране ковидом заболели 2 379 человек, излечились 2 902 пациента. Госпитализации подверглись 226 россиян, еще 26 скончались от последствий заболевания. В Петербурге насчитали 189 случаев заражения при 131 излечившемся и 33 госпитализированных. Умерли шесть больных.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил о прекращении чрезвычайной ситуации из-за ковида. Комментируя это, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о постепенном снятии ограничений по ковиду в России.