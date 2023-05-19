У пермского "Мемориала"* снова прошли обыски

Силовики в Перми явились с обысками к представителям местной ячейки "Мемориала"*, о чем сообщило само реготделение правозащитной организации в своем Telegram-канале. Следственные действия провели с Игорем Аверкиевым, Татьяной Марголиной и Светланой Маковецкой. Примечательно, что двое последних входят в президентский Совет по правам человека.

Дело, в рамках которого прошли обыски, связано с архивом общественной организации. По какой статье оно возбуждено, как и два месяца назад, на фоне аналогичных мероприятий силовиков, не уточняется.

В настоящее время сотрудник пермского "Центра исторической памяти" Александр Чернышов, имеющий отношение к "Мемориалу"*, отбывает административный арест. Историка обвинили в мелком хулиганстве. В марте обыски проводились в том числе и у него.

В начале марта СК возбудил в отношении центра "Мемориал"* уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354 УК). Правоохранителям не понравилось, что к жертвам политических репрессий центр относит в том числе коллаборантов в годы Великой Отечественной войны.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов