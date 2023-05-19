Мишустин распорядился открыть в Петербурге отделение РАН

В Петербурге создадут отделение Российской академии наук. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

РАН отвели два месяца на то, чтобы определить устав будущего учреждения, и три месяца на то, чтобы определиться с перечнем помещений, которые передадут петербургскому отделению.

Среди целей деятельности будущего учреждения в документе перечисляются, в частности, "прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Российской Федерации в целом". Ждут от сотрудников и "экспертного научного обеспечения деятельности органов государственной власти и организаций" в двух смежных регионах.

О намерении открыть филиал в Петербурге РАН заявила в сентябре прошлого года.