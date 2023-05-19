Глава Центра управления парковками не пришел на встречу с василеостровцами

Жители удаленных кварталов Василеостровского района, протестующие против введения платной парковки, не смогли 19 мая встретиться с главой Центра управления парковками Михаилом Курдяевым. Как сообщает MR7, активисты собрались в том месте и в то время, которые чиновник сам предложил для встречи неделю назад: на пересечении улиц Нахимова и Наличной в десять утра.

После получаса ожидания разделяющая протест собравшихся глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина позвонила Курдяеву. Чиновник ответил, что не посетит встречу, поскольку не в курсе ее проведения.

Напомним, что в планы Смольного входит сделать с 1 ноября платными парковочные места в спальных кварталах Василеостровского района: от границы исторической застройки до Наличной улицы. Жителям предлагается заплатить 1800 рублей за годовое парковочное разрешение.

фото: Анна Мотовилова / MR7