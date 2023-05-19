"Коммунисты России" предложили заменить английский язык в школах китайским и испанским

Лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович предложил Минобрнауки и Минпросвещения отказаться от обязательного изучения английского языка во всех государственных образовательных учреждениях. Свою идею он объяснил продолжающейся недружественной политикой США и Великобритании по отношению к России.

По мысли Малинковича, ориентироваться в языке следует на страны, близкие к России политически: заменить английский он хочет испанским и китайским языками. На испанском, отмечает автор инициативы, разговаривают народы, населяющие страны-союзницы РФ в Латинской Америке (Куба, Венесуэла, Никарагуа, Боливия, Аргентина, Мексика, Бразилия).

"Это, в свою очередь, приведет к тому, что и в этих десятках стран русский станет основным иностранным, вытеснив английский и французский - языки либо старых, либо новых колонизаторов, к которым у латиноамериканцев много претензий", - высказался Малинкович через партийную пресс-службу.

Накануне критические соображения относительно будущего английского языка выразил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он тоже призвал россиян учить китайский.