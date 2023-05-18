Володин объявил "мертвым" английский язык

Английский язык стал "мертвым", его время как средства коммуникации между народами ушло, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, сейчас следует изучать иные языки межнационального общения, включая китайский.

"Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Все, время ушло", — приводит слова Володина ТАСС.

Заявление спикера прозвучало в качестве комментария к выступлению на русском языке чрезвычайного и полномочного посла КНР в Белоруссии Се Сяоюна на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В своей речи он лестно отозвался о Китае, назвав его ярким примером сохранения культуры и традиций.

"Это страна, где речь идет о всеобъемлющем партнерстве во всех сферах", — высказался он и отметил, что "с Китаем у нас у всех братские отношения".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил несогласие с мнением, что Россия движется к впадению в вассальную зависимость от Китая. Позже вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский выразил надежду, что в будущем турпоток из КНР превысит показатели 2019 года.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина