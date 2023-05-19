Банки попросили доступ к реестру врученных повесток, чтобы отказывать уклонистам в выдаче кредитов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письма в Минобороны и Центробанк с просьбой предоставить российским банкам доступ к информации о направленных россиянам повестках о призыве, сообщил 19 мая РБК. Это связано с принятым ранее законам об электронных повестках, который запрещает получение кредитов уклонистами от службы.

Как говорится в разосланных обращениях, сейчас остается не прописанным доступ банков к новому единому реестру военнообязанных и реестру повесток. В связи с этим кредитные организации не знают, как отказывать таким заемщикам и как поступать в ряде ситуаций. В частности, НСФР поинтересовался, что делать в случае, если на момент подачи кредитной заявки клиент еще не получал повестку, а в день заключения договора уже официально становился уклонистом.

Организация попросила предоставить банкам доступ к сведениям о дате направления повестки, дате ее вручения и дате, начиная с которой в отношении гражданина вступают в силу ограничительные меры. Также банки должны получить информацию об обжаловании гражданином принятых против него ограничений, считают в НСФР. Доступ просят предоставлять в течение минуты без получения разрешения от самого гражданина.

Закон об электронных повестках был подписан президентом Владимиром Путиным 14 апреля. Норма содержит ряд ограничений для уклонистов, а также устанавливает, что электронная повестка будет равнозначна традиционной бумажной, причем врученной она будет считаться с момента появления в личном кабинете.