Фальков: Программа магистратуры останется не во всех вузах

В новой системе высшего образования программы магистратуры сохранятся не во всех российских вузах, заявил 19 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков. По словам чиновника, ведомство собирается проводить отбор среди учреждений на предоставление соответствующего права.

"Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах <...> Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных, которые будут реализовывать программы магистратуры", — приводит слова Фалькова ТАСС. Сам заявление прозвучало на заседании итоговой коллегии Минобрауки.

По мнению Фалькова, отбор должен производиться "в мягкой форме", но обойтись без него нельзя. Параллельно он заявил о необходимости ужесточения правил приема на обучение по программам магистратуры. При этом он посетовал на то, что сейчас обучающимся не удается получить должный уровень сложности и подготовки.

Министр выступил с предложением разделить магистратуру на академическую и профессиональную. Первая призвана ориентироваться на научное развитие и потому должна финансироваться государством. Вторая же нацелена на создание квалифицированных кадров для предприятий и потому "может и должна иметь гибкие системы финансирования", включая софинансирование корпорациями, заявил он.

Неделей ранее президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта, нацеленного на изменение системы высшего образования в России. Эксперимент продлится в течение следующих двух учебных лет, одной из его площадок станет Горный университет.