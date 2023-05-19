Суд оштрафовал Ройзмана* на 260 тысяч рублей по статье о дискредитации армии

Октябрьский райсуд Екатеринбурга огласил приговор в отношении экс-мэра города Евгения Ройзмана* по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Политику назначен штраф, сумма которого равнозначна запрошенной накануне представителем прокуратуры.

"Окончательно назначить Ройзману Евгению Вадимовичу* наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей", — приводит РИА "Новости" решение судьи.

Согласно тексту решения, сумма назначенного штрафа составила 280 тысяч рублей, однако итоговая величина взыскания оказалась на 20 тысяч рублей меньше из-за содержания Ройзмана* под стражей с 24 по 25 августа прошлого года.

Ранее прокурор ходатайствовал о назначении штрафа в размере 280 тысяч рублей с фактической выплатой 260 тысяч рублей.

Уголовное дело против Ройзмана* было возбуждено в августе 2022 года из-за его высказываний в его YouTube-канале. Сам он говорил, что вину не признает.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов