Петербургский бизнес-омбудсмен Абросимов покинул свой пост

Губернатор Александр Беглов принял заявление об отставке по собственному желанию петербургского уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Абросимова, сообщили 19 мая в пресс-службе главы города. Свою должность тот занимал с марта 2014 года.

В соответствии с уставом Петербурга Беглов предложил на должность городского бизнес-омбудсмена кандидатуру Валерия Калугина.

В конце марта стало известно об обращении в доход государства акций АО "Коммерческий центр, транспорт и лес", частично принадлежавшего компании Абросимова ООО "Леверидж". Как установил суд, на "КЦТЛ" были выведены активы "Северной верфи", в которой в 1990-е годы трудился начальником цеха бизнесмен.