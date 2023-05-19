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Новости 14:40

Песков назвал тяжелой демографическую ситуацию в России

фото ЗакС политика Песков назвал тяжелой демографическую ситуацию в России

Демографическая ситуация в России находится сейчас "в очень тяжелом положении", полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как заявил он 19 мая, пока что улучшить ее не выходит.

"Демография — это то, где у нас пока не получается. Это, действительно, так по абсолютно понятным известным причинам: мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии", — приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля.

Песков отметил, что сейчас российские власти предпринимают меры по стимулированию рождаемости, однако пока достичь желаемого результата не получилось. "Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться", — признал он.

Также пресс-секретарь отметил, что проблема демографии находится в числе приоритетных для правительства страны. В то же время он уточнил, что "какой-то панацеи, волшебной таблетки" для разрешения ситуации не существует, и потому результата следует ждать спустя длительное время.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах создания в 2023 году реестра нуждающихся россиян.


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