СРЗП предложила проверять творчество артистов на соответствие "духовно-нравственным скрепам"

"Справедливая Россия — За правду" разработала новую редакцию закона "О культуре" и направила документ на ознакомление в Минкульт и профильный комитет Госдумы, поведал лидер партии Сергей Миронов. Заявление прозвучало на организованном в парламента круглом столе "Деятели культуры в поддержку защитников Отечества", следует из сообщения пресс-службы СРЗП.

В своем выступлении Миронов объявил о необходимости срочно менять существующий закон "О культуре". По его словам, в разработанном справороссами проекте имеется норма о проверке творчества артистов на соответствие "духовно-нравственным скрепам нашей истории и нашего народа". Последнее особенно актуально для случаев, когда деятели культуры претендуют на получение финансирования от государства, полагает он.

Также Миронов высказался о необходимости создания отдельного реестра с именами деятелей культуры, поддержавших спецоперацию. "В него должны войти все те, кто поддержал СВО. По нашему мнению, все они должны иметь приоритетное право на получение грантов и субсидий", — поделился соображениями справоросс и добавил, что откладывать создание перечня никак нельзя.

В феврале СРЗП уже обращалась к министру культуры Ольге Любимовой с предложением о создании списка артистов, поддержавших СВО.