Администрация карельской колонии перевела Пивоварова на строгие условия содержания

Политик Андрей Пивоваров рассказал о переводе на строгие условия содержания в письме из ИК-7 в Сегеже, опубликованном 19 мая Telegram-каналом "Команда Пивоварова".

"Уже несколько дней обитаю в строгих условиях отбытия наказания (СУС). Я уже писал, что административный арест для осужденного чем-то напоминает содержание в клетке. Был не прав. На самом деле, полная аналогия с таким заключением именно тут", — говорится в письме Пивоварова.

По словам политика, его жизненное пространство отгорожено от прохода сплошной решеткой. Еще одна решетка делит помещение на жилую и спальные зоны. В камере он содержится в одиночестве, ни с кем из заключенных не пересекается. "Я все ещё один, точнее, вдвоем с индивидуальным инспектором, который следит за мной и распорядком", — описал он.

Также Пивоваров сравнил нынешние условия с теми, которые приняты в ШИЗО. "Теперь график жизни сдвинулся на час (можно поспать аж до шести, а не подрываться в пять утра), а в магазине можно покупать не на 5 000 рублей в месяц, а на 7 600 рублей. И передачи можно не одну в год, а три. Правда, обычному арестанту полагается шесть", — отметил он.

В марте стало известно о том, что с момента перевода в Карелию Пивоваров был два раза водворен в ШИЗО. В первый раз это случилось в петрозаводском СИЗО, во второй — уже в колонии в Сегеже.